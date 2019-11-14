Arjantin'de Meclis Bolivya’daki darbeyi mahkum etti

Arjantin parlamentosunun iki kanadı da Bolivya'daki darbeyi kınayan kararları kabul etti.

Dün Arjantin parlamentosunun her iki kademesi de, Bolivya'nın Cumhurbaşkanı Evo Morales'e karşı darbeyi kınayan kararları onayladı.

Senato'da komşu And ülkesinde devam eden siyasi olayları kınamak için taslak kararlar sunuldu ve kabul edildi.

Senatör Mario Pais, "Evo Morales başka bir ülkeye iltica etmek zorunda kaldı, çünkü ordu ve polis anayasal yükümlülüklerini çiğneyerek bir darbe tezgahladı" dedi.

Dün Arjantin'de binlerce kişinin katıldığı Morales'le ve Bolivya halkıyla dayanışma mitingi düzenlenmişti.