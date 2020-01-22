Arap Birliği Genel Sekreteri: Türkiye'nin Libya müdahalesi bölgesel çatışmalara yol açabilir

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin müdahalesinin Libya’nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabileceğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır’da katıldığı bir televizyon programında, Berlin'de düzenlenen Libya başlıklı uluslararası konferans ve Türkiye’nin Libya’daki politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Gayt, Türkiye'nin Libya müdahalesinin ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.

Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara'nın yaptıklarını reddettiğini söyleyen Gayt, Türkiye’nin görüşünün konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu belirtti.

Tüm ülkelerin Libya’nın içişlerine karışmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Gayt, “Almanya, başta Avrupa Birliği ve Arap Birliği olmak üzere Libya'yla ilgilenen tüm tarafların katılması gerektiğini belirtti. Almanya, ayrıca Mısır'ın, Libya'yla olan sınırılar ve o sınırları ülkede bulunan çok sayıdaki terör milislerden korumak için davet edilmesi gerektiğini de gördü” dedi.

Uluslararası anlaşmaları reddeden ve onlara uymayan herkese yaptırım uygulanacağını söyleyen Gayt, tüm tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönme konusunda anlaştığını belirtti.