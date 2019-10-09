Arap Birliği acil toplanıyor, Arap ülkeleri Türkiye'yi kınıyor

Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı harekatı Suudi Arabistan ve Mısır’ın ardından BAE, Irak, Bahreyn ve Lübnan da kınadı. Arap Birliği 12 Ekim Cumartesi günü konuyu görüşmek üzere acil toplantı yapacak.

Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı askeri harekatı Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Irak ve Lübnan da kınadı.

Mısır’ın acil toplantı çağrısı yaptığı Arap Birliği ise Cumartesi günü toplanıyor.

Arap Birliği Konseyi 12 Ekim Cumartesi günü Türkiye’nin Suriye’ye harekatını görüşmek üzere acil toplanacak.



Bahreyn Türkiye’nin düzenlediği harekatın Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı ve bunların kabul edilemez ihlali anlamına geldiğini belirterek Türkiye’yi kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada harekatı “tehlikeli bir gelişme” ve “bir Arap devletinin egemenliğine karşı kabul edilemez saldırı” olarak niteledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’ye girmesinin “gerginliğin çok büyük tırmanışı” anlamına geldiğini belirterek bunun “insani krize ve terörist grupların güçlenmesine yol açacağını” söyledi. Salih tüm dünyayı Kürtler de dahil tüm Suriyelilerin hakları, barış ve güvenlik için siyasi çözümü desteklemeye çağırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Türkiye’yi harekat kararını yeniden gözden geçirmeye ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı. Lübnan Türkiye’nin harekatını dost bir Arap devletine karşı saldırı olarak göreceğini bildirdi.

Suudi Arabistan ve Mısır da Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekatı kınadıklarını açıklamıştı.



TEK DESTEK KATAR ŞEYHİNDEN

Öte yandan Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Katar Haber Ajansı görüşmeyi, “Başkan Erdoğan ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüşen Şeyh Temim, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı” diye verdi.