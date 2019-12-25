Aramco'dan Suriye'nin en büyük petrol sahasına ilişkin açıklama

Suudi devlet petrol şirketi Aramco, Suriye'nin doğusunda bulunan ve ABD güçlerinin kontrolündeki El Ömer petrol sahasına keşif için heyet gönderdiği iddiasını yalanladı.

Aramco şirketinin geçen hafta Suriye'nin Deyrezzor vilayetinin doğusunda bulunan El Ömer petrol sahasına uzmanlardan oluşan bir heyet gönderdiği iddia edilmişti.

Al Arabiya'nın haberine göre şirket, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, Suriye'de keşif ya da üretim faaliyetlerinde yer almadıklarını kaydetti.

Aramco, ayrıca Suriye'de herhangi bir yatırımda bulunmadıklarını öne sürdü.

Anadolu Ajansı, geçen hafta 15 Suudi ve Mısırlı mühendis ve teknisyenin; "onarım, üretimi arttırma ve işçileri eğitme" amaçlı olarak El Ömer petrol sahasına geldiğini öne sürmüştü.

El Ömer, Suriye'nin en büyük petrol sahası olarak biliniyor.