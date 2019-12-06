Aramco'dan dünyanın en büyük halka arzı: 25,6 milyar dolar

Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu petrol şirketi Aramco, başkent Riyad'da gerçekleşen ilk halka arzında 25,6 milyar dolarlık hisse sattı.

Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu petrol şirketi Aramco ilk halka arzında 25,6 milyar dolarlık hisse sattı. Yerel ve bölgesel yatırımcıların ilgi gösterdiği Aramco yüzde 1,5 oranındaki hissesini satışa çıkardı.

Bu fiyatlama ile şirket 1,7 trilyon dolarla dünyanın halka açık en büyük şirketi oldu.

Hisse satışı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi ekonomisini modernleştirme ve petrol bağımlılığından kurtarma planının bir parçası.

Aramco ilk açıklanan planda iki ayrı borsada 100 milyar dolarlık hissesini Riyad ve Londra gibi uluslararası bir borsada halka açacaktı.

Fakat yabancı yatırımcıların iklim değişikliğine dair çekinceleri, siyasi riskler ve şirketin şeffaflıktan uzak olması nedeniyle planlar değiştirildi.