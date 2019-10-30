APEC toplantısı Şili’deki eylemlerden dolayı iptal edildi

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün Şili’de yapılması planlanan zirvesi ülke çapında gerçekleşen eylemlerden dolayı iptal edildi.

Şili Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera, devam eden protesto gösterilerinden dolayı, ülkesinin ev sahipliği yapması planlanan iki büyük uluslararası zirveyi iptal ettiklerini açıkladı.

Piñera bugün yaptığı açıklamada, 16-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Asya-Pasifik zirvesinin (APEC) ve 2-13 Aralık için planlanan küresel iklim toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Başkanlığını bu dönem Piñera'nın yürüttüğü APEC'in üyeleri arasında ABD, Çin, Japonya, Rusya ve Güney Kore gibi ülkeler bulunuyor.

Şili’de onlarca kişinin hükümet güçlerince öldürüldüğü eylemler 12. gününü geride bıraktı. Eylemler sağcı Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera’nın neoliberal ekonomi politikalarına ve zamlara karşı başlamıştı.