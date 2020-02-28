AP'den İdlib saldırısıyla ilgili açıklama: 'AB, Türkiye'nin yeni güçlü dostlarından çok daha güvenilirdir'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'de TSK'nın uğradığı hava saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Nacho Sanchez Amor sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülüyüz. Türkiye, İdlib ve mültecilerle ilgili gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Tekrarlamak gerekirse; AB, Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilirdir” dedi.

MACRON'DAN KINAMA

Napoli kentinde düzenlenen "35. İtalya-Fransa Hükümetlerarası Zirve"nin ardından İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını vurguladı ve "Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı" diye konuştu.