AP'de Türk bayrağını yırtan vekile ceza

Avrupa Parlamentosu, bir oturumunda Türk bayrağının basılı olduğu kağıdı yırtarak provokasyona imza atan eski Altın Şafak partilli Yunan milletvekili Lagos'a ceza verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), eski Altın Şafak partili bağımsız Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a bir oturumda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağının basılı olduğu kağıdı yırtması nedeniyle ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

Yunanistan Komünist Partisi AP Grubu, Nazi Lagos’un ırkçı hezeyanlarını kınayan bir açıklama yapmış, açıklamada “Bu provokasyon, hem Yunan hem de Türk halkına karşı yöneltilmiştir ve her zaman milliyetçilere hizmet eden kirli tasarımlarla bağlantılıdır” denilmişti.

