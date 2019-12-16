APA Genel Kurulu'nda İran'dan İsrail şerhi

Antalya'da yapılan Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda İran, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

TBMM’nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda (APA) İran, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

DHA’nın haberine göre “Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü” başlığı altında gerçekleştirilen APA oturumunun sonunda söz alan İranlı heyet, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, "Geniş rapora şerh koymak istiyoruz. Bunun resmi toplantıda kayda geçmesini istiyoruz" dedi. APA'nın sekreteri, İran'ın şerh koyma talebini aldıklarını söyledi.

42 ülkenin üye olduğu APA'da 3 gün süren görüşmelerin sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeye göre iki yıldır APA'nın başkanlığını yapan Türkiye'nin 2020- 2021 yıllarında da APA'ya başkanlık yapması kararı alındı. Bildirgede ülkelerin 2022- 2023 başkanlık için adayları olmadığı açıklandı.