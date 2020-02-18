AP Türkiye Raportörü: 'Sevinçliyiz. Şimdi normale dönme vakti'

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi Davası'na ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada 'Sevinçliyiz. Umarım yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız' dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi direnişini yargılama iddiasındaki davanın sona ermesi, tutuklu Osman Kavala'nın tahliyesi ve sanıkların beraatının ardından yaptığı açıklamada "Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarım yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız" dedi.

Euronews'e konuşan Sanchez Amor, "Bu Türkiye'den gelen çok güzel bir haber, Türkiye AB ilişkileriyle ilgilenen yetkililere en azından bazı sinyaller vermeleri talebinde bulunduk. Ben kendim şahsi olarak Gezi Parkı'yla ilgili yaptığım görüşmelerde, Gezi ve Büyükada davalarının önemine işaret ettim. Bu konuda AB'ye doğru işaretler vermelerini istedik. Şimdi normale dönme vakti" ifadelerini kullandı.

Sanchez Amor, konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu tür kararlar bir şekilde normale dönüldüğünün bir işaretidir. Normale dönmek de bazı konularda eleştiriye açık olmayı gerektirir. Bu da demokrasi açısından sağlıklıdır. Ne kadar fazla eleştiriye açık olursanız, bu demokrasi, siyasi sistem ve AB ile ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olur."

