AP sayı saymayı unuttu: Irak'ta ABD'ye karşı 'radikal din adamının yüzlerce takipçisi' toplanmış

Bağdat'ta Irak medyasına göre 3 milyona yakın kişinin katıldığı ABD askerlerinin ülkeden çıkması için düzenlenen eylem, Associated Press tarafından 'Nüfuzlu, radikal bir Iraklı Şii din adamının yüzlerce destekçisi'nin toplanması olarak servis edildi.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı Irak'ta bugün milyonlarca kişinin katıldığı ABD'nin askeri varlığına karşı düzenlenen eyleme sadece "yüzlerce" kişinin katıldığını iddia etti.

AP Bağdat'ta düzenlenen kitlesel eylemi "Nüfuzlu, radikal bir Iraklı Şii din adamının yüzlerce destekçisi, Amerikan birliklerinin ülkeden ayrılmasını talep etmek için Bağdat'ın merkezinde toplandı" ifadeleriyle servis etti.

Hundreds of supporters of an influential, radical Iraqi Shiite cleric gather in central Baghdad to demand that American troops leave the country. https://t.co/EZ3goJSQ8f — The Associated Press (@AP) January 24, 2020

AP daha sonra internet üzerinden servis ettiği haberi değiştirerek sayıyı "binler"e çıkardı.

Irak medyasına göre eyleme 3 milyona yakın kişi katıldı. Irak Federal Polis Kuvvetleri Komutanı Cafer el-Batat'sa eylemin başlamasından bir süre sonra gösterici sayısının bir milyonu aştığını duyurdu.

العراق: قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية جعفر البطاط: عدد المشاركين في التظاهرة تجاوز المليون — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 24, 2020

ABD merkezli CNN'se eyleme katılanları "yüz binler" olarak görmeyi tercih etti. Reuters başlangıçta yürüyüşe çok katılım olmadığını, birkaç saat sonra büyük ölçüde dağıldığını ve bazı protestocuların eve gitmek için otobüslere bindiklerini iddia etti. Eylemin 8 kilometre kareye ulaştığı zaman bile eyleme dışarıdan katılımlar devam etti.

İşte AP ve CNN'in kaç kişinin katıldığını saymaya üşendiği eylemden görüntüler:





Iraklı din adamı ve siyasetçi Mukteda el-Sadr, “ABD varlığını ve onun ihlallerini kınamak için güçlü, huzurlu, birleşik bir gösteri” çağrısında bulunmuştu.

ABD’nin Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’ye yönelik suikasti sonrası Irak Parlamentosu ülkedeki ABD askerlerinin varlığına son verme kararı vermiş ancak ABD Irak’ın egemenliğini tanımayarak karara uymamıştı.