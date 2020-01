AP sayı saymayı unuttu: Irak'ta ABD'ye karşı 'radikal din adamının yüzlerce takipçisi' toplanmış

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı Irak'ta bugün milyonlarca kişinin katıldığı ABD'nin askeri varlığına karşı düzenlenen eyleme sadece "yüzlerce" kişinin katıldığını iddia etti.

AP Bağdat'ta düzenlenen kitlesel eylemi "Nüfuzlu, radikal bir Iraklı Şii din adamının yüzlerce destekçisi, Amerikan birliklerinin ülkeden ayrılmasını talep etmek için Bağdat'ın merkezinde toplandı" ifadeleriyle servis etti.

Hundreds of supporters of an influential, radical Iraqi Shiite cleric gather in central Baghdad to demand that American troops leave the country. https://t.co/EZ3goJSQ8f

— The Associated Press (@AP) January 24, 2020