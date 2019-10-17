AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı

AB liderlerinin iki günlük zirvesi sırasında konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Türkiye’nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını ve yaptırımların sertleştirilmesini talep etti.

Avrupa Konseyi'nin iki günlük liderler zirvesinin açılışında yapılan basın toplantısında konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekatı gerekçesiyle Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

AP Başkanı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması talebinde de bulundu.

Sassoli, savaş sebebi olarak tanımladığı harekatın "derhal durması" çağrısında bulunurken, NATO ve BM Güvenlik Konseyi'nin de harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.