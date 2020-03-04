Anlaşma sonrası ABD'den Taliban'a ilk saldırı

ABD, Katar’ın başkenti Doha’da imzaladığı barış anlaşmasının ardından bugün ilk kez Taliban güçlerine karşı hava saldırısı düzenledi.

ABD, Taliban ile Cumartesi günü Katar’ın başkenti Doha’da imzaladığı barış anlaşmasının ardından bugün ilk kez Taliban güçlerini vurdu.

Afganistan’ın güneyindeki Helmand eyaletinde Taliban güçlerine karşı hava saldırısı düzenleyen ABD’den yapılan açıklamada Taliban’ın Afgan ordusuna saldırıda bulunduğu ve hava saldırısının savunma amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Afganistan’daki ABD güçleri adına yapılan açıklamada “Washington’un anlaşmaya bağlı olduğu ancak gerektiğinde Afgan güçlerini savunacağı” belirtildi.

