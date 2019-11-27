'Amerika’nın Sesi' İran’ı kınadı

'Amerika’nın Sesi' (VOA) yayın kuruluşunun Genel Müdürü Amanda Bennett, İran hükümetinin, kuruluşun Farsça yayın bölümünde çalışan gazetecilerin İran’daki ailelerine yönelik tacizini kınayarak hükümetten gazetecilerin ailelerinin güvenliklerini temin etmelerini istedi.

Amerika’nın Sesi (VOA) Genel Müdürü Amanda Bennett, İran hükümetinin, kuruluşun Farsça yayın bölümünde çalışan gazetecilerin İran’daki ailelerini taciz ettiğini iddia etti. İddialara göre İran VOA'nın yanı sıra, BBC, Hür Avrupa Radyosu, Manoto gibi yayın kuruluşlarının muhabirlerini de taciz ediyor.

Bennett, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, “İranlı yetkililerin, gazetecilerimizin İran’da bulunan ailelerini taciz etmelerini sert bir şekilde kınıyorum. Dünya genelindeki tüm muhabirlerimiz tam desteğimize sahiptir” dedi. Bennett, hükümetten gazetecilerin ailelerinin güvenliklerini temin etmelerini istedi.

POMPEO: TACİZDEN HABERDARIM

Amerika’nın Sesi muhabiri bir basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya “Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü bugün VOA, BBC, Hür Avrupa Radyosu, Manoto gibi uluslararası yayın kuruluşları için çalışan gazetecilerin ailelerinin İran istihbaratı tarafından tehdit edilmelerini kınadı. Yetkililer, bunu sosyal medya üzerinden tacizle ve İran’daki akrabaları sorgu için çağırarak yapıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diye sorarak konuyu gündeme taşımıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran hükümetinin uluslararası gazetecilerin ailelerine yönelik tacizlerinden haberdar olduğunu söylemişti.