Amerikancı başbakanın 'mankene yollanan 16 milyon dolar' sıkıntısı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, aşk yaşadığı Güney Afrikalı manken Candice van der Merwe'nin banka hesabına 16 milyon dolar para gönderdiği ortaya çıktı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, aşk yaşadığı Güney Afrikalı manken Candice van der Merwe'nin banka hesabına 16 milyon dolar para gönderdiği ortaya çıktı.

New York Times gazetesi, Hariri'nin van der Merwe'yle Seyşeller'de tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığına ilişkin belgeleri elde ettiğini duyurdu. Gazetenin aktardığı belgelere göre Hariri'nin henüz başbakan olmadığı 2013 yılında Güney Afrikalı mankenin, Hariri'ye mail yoluyla banka bilgilerini yollamasının ardından banka hesabına 16 milyon dolar geliyor.

Van der Merwe'nin aynı yıl trafik kazası yapmasının ardından, kendi adına satın alınmış Audi marka arabayı kullanmaya başladığı ve 10 milyon doları aşkın değerde mülk satın aldığı belirtiliyor.

Para transferinin gerçekleşmesinin ardından ülkede vergi takibinin başlatıldığı van der Merwe'nin, Ocak ayında takip nedeniyle zarara uğradığını savunarak mahkemeye başvurmasının ardından söz konusu belgelerin ortaya çıktığı kaydedildi.

HARİRİ AİLESİ, TÜRK TELEKOM'UN ESKİ ORTAĞI

2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini satın alan Suudi Oger şirketinin sahibi olan Hariri'nin ailesi, yaşanan mali krizden dolayı şirketin faaliyetlerini 2017 yılında durdurmuştu.