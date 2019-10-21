Amerikan askerine atılan taş CNN Türk’e değdi

Kamışlı'da Amerikan askerlerini taşlar ve çürük meyvelerle uğurlayan halk, CNN Türk'e de haber oldu. CNN Türk, başka haber kaynaklarından farklı olarak görüntüleri 'teröristler kendilerini yalnız bırakan ABD askerlerini taşladı' yorumuyla yayınladı.

Gün içinde farklı haber sitelerinde ve sosyal medyada yayınlanan ve yayılan video görüntüler CNN Türk tarafından da haberleştirildi. Kamışlı’da kenti terk eden Amerikan askerlerine taş ve çürük meyve atan halkın görüntülerini CNN Türk “Teröristler Kamışlı’dan çekilen ABD askeri konvoyunu taşladı” başlığıyla haber yaptı.

CNN Türk’ün, “Suriye’deki ABD birlikleri zırhlı araçlarla Kamışlı’dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristler ise kendilerini yalnız bırakan ABD askerlerinin konvoyunu taşladı” yorumuyla yayımladığı fotoğraflarda gündelik giysileri ile siviller var. Herhangi bir üniforma ya da politik işaret taşımadıkları gibi, giyimlerinde herhangi bir etnik gruba işaret eden özellikler de bulunmuyor.

Gün içinde Kamışlı’dan gelen haberler, halkın ABD askerlerini protesto ettiklerini bildirirken, protestonun ABD’yi “işgalci güç” olarak görmeleriyle ilgili olduğu söyleniyordu.

CNN Türk, halkın işgalci Amerikan askerlerine dönük protestosunu “onları terk ettikleri için Amerikan askerlerini protesto ettiler” yorumuyla çarpıtırken, Kamışlı halkını da terörist ilan etmiş oldu.

