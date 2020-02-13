Amazon'un Madrid'deki merkezine bomba ihbarı

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un Madrid'deki merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine personelin yeniden binaya girdiği bildirildi.

ABD'li e-ticaret tekeli Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki merkezi bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.

Reuters'ın haberine göre Madrid polis sözcüsü alınan ihbar doğrultusunda binanın tahliye edildiğini ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada ihbarın asılsız çıktığı ve personelin binaya geri döndüğü belirtildi.

Öte yanda olay Hollanda'da başkent Amsterdam ve diğer bazı kentlerde çeşitli banka ve şirketlere patlayıcı içeren mektuplar gönderilmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü sırada meydana geldi.