Amazon'un depolarında koronavirüs tehlikesine karşı işçiler eylemde

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un tesislerinde bir işçinin Kovid-19’a yakalandığı şirket tarafından doğrulandı. Hafta başında Floransa ve New York'ta depolarda iş bırakan işçiler Detroit'te de şirketi protesto etti.

ABD’li e-ticaret devi Amazon’da çalışan işçiler, koronavirüs salgınına karşı yeterli önlem almayan şirketi protesto ediyor.

Hafta başında New York’ta ve İtalya’nın Floransa kenti yakınlarındaki depolarda iş bırakan Amazon işçileri son olarak ABD’nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde bulunan bir depoda eylem yaptı.

Detroit’teki depoda, şirketin açıklamasına göre 15 işçi, çalışırken virüse yakalanma kaygılarını dile getirmek için eylem yaptı.

VİRÜSE YAKALANAN İŞÇİLERİN SAĞLIK MASRAFLARI KARŞILANSIN

İşçiler Michigan Romulus’taki ikmal merkezinin kapatılarak dezenfekte edilmesini ve tesiste çalışırken virüse yakalanan işçiler ile ailelerinin tüm sağlık masraflarının karşılanmasını talep etti.

Eylem Amazon’un tesiste çalışan bir işçinin koronavirüse yakalandığını doğrulamasının ardından yapıldı.

Gösteriyi düzenleyen işçilerden biri olan 26 yaşındaki Mario Crippen “Onlar sonunda harekete geçip önlem alana kadar biri ölecek” dedi.

NEW YORK'TAKİ EYLEMİ DÜZENLEYEN İŞÇİ İŞTEN ATILDI

Amazon hafta başında New York’taki iş bırakma eylemini düzenleyen işçiyi şirketin iki hafta evde kalma talebini ihlal ettiği ve diğer işçilerin sağlığını riske attığı iddiasıyla işten çıkardı.

Şirket tesislerinde derin temizliğin yapıldığını, işçilere koruyucu malzeme sağladığını ve binalarda mesafe kuralına uyulması için gerekli önlemleri aldığını iddia ediyor.

