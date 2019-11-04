Amazon'da ağaç katliamı yapanlar bir yerliyi öldürdü

Amazonlar'da ağaç katliamı yapan çete, bir yerliyi pusuya düşürerek öldürdü, bir yerliyi de yaraladı. Yerliler, yaşananlardan dolayı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu suçladı.

Brezilya'nın Amazon ormanlarında yasadışı ağaç kesen bir çete, o sırada avlanmakta olan yerlileri pusuya düşürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre, pusuda Guajajara kabilesinden bir yerli başından vurularak öldürülürken, bir yerli de yaralanarak kaçtı.

Brezilya'nın yerliler örgütü ABIP, olaydan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tuttu.

"Bolsonaro hükümetinin elinde yerli kanı var" açıklamasında bulunan ABIP, yerlilerin yaşadığı bölgelerde şiddetin artmasının Bolsonaro'nun kullandığı nefret dilinin ve yerlilere karşı attığı adımların doğrudan sonucu olduğunu kaydetti.

ABIP lideri Sonia Guajajara, sosyal medya hesabından ayrı bir paylaşımda bulunarak, hükümetin çevreci ve yerli kuruluşları ortadan kaldırmaya çalıştığını ve kabilelerin toprak istilasına karşı savunmada yalnız bırakıldığını belirtti. Guajajara, "Bu kurumsallaşmış soykırıma yeter demenin zamanı geldi" dedi.