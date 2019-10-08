Almanya'nın silah ihracatında ciddi artış

Almanya’nın silah ihracatı geçen seneye kıyasla arttı. Silah satılan ülkeler arasında Yemen’deki savaşa katılan Mısır ve BAE de bulunuyor.

Almanya’nın bu yılki silah ihracatı, geçen seneye kıyasla artış gösterdi.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Yeşiller milletvekili Omid Nouripour'un silah ihracatına ilişkin mecliste verdiği soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlıktan verilen yanıta göre, Eylül ayı sonuna kadar verilen ihracat onayları, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarken, silah satışlarının değeri 6 milyar 350 milyon avroya ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında verilen 5 milyar 300 milyon euro değerindeki ihracat izninin geçen yılın tamamında yapılan satıştan daha fazla olduğu kaydedildi.

Ülkede 2018'deki silah ve teçhizat ihracatının değeri 4 milyar 800 milyon olarak kaydedilmişti.

Almanya'nın bu yıl en fazla silah ve teçhizat sattığı ülke Macaristan oldu. Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon avro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verildi.

YEMEN KOALİSYONUNA KATILANLAR ÜST SIRALARDA

İkinci sırada ise 802 milyon Avro ile Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyona katılan Mısır bulunuyor. Aynı koalisyonda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de 206 milyon Avroluk silah satışı ile dokuzuncu sırada. Mart 2018'de Yemen savaşına katılan taraflara silah satışının onay verilmemesini öngören koalisyon protokolü imzalanmıştı.

Almanya’nın silah satışına onay verdiği ülkeler arasında Cezayir 238 milyon Avro ile yedinci sırada, Katar ise 212 milyon Avro ile sekizinci sırada. İlk on ülke içinde Macaristan'ın yanı sıra ABD, İngiltere, Norveç ile Avustralya ve Güney Kore yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞINA ONAY

Yemen'deki savaş nedeniyle bu ülkelere silah satışını durdurma kararını alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından silah ihracatına yönelik kısıtlamaları artıran Almanya, üç gün önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ihracatını onaylamıştı.