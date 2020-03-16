Almanya'nın Bavyera eyaletinde 'acil durum' ilan edildi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi.

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ve OHAL ilanları sürüyor.

Almanya’nın Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder, “acil durum ilan ediyoruz” derken önlemler için 10 milyar avroya kadar bir fon oluşturacaklarını söyledi.

Söder, “Burada kimseyi yalnız bırakmayacağız, ne halkı ne küçük işletmeleri ne de orta ölçekli işletmeleri. Bu büyük bir sınamadır” dedi.

Sokağa çıkma yasağının getirilmediğini belirten Söder, “Ancak herkes dışarı çıkıp çıkmayacağını veya kiminle temasta olduğunu düşünsün” ifadesini kullandı.

Etkinliklerin yasaklandığını, okul ve kreşlerin kapatıldığını ifade eden Söder, yarından itibaren yüzme havuzları, sinemalar, kulüpler, barlar, diskotekler, oyun salonları, tiyatro, spor salonları, oyun parkları, hayvanat bahçeleri gibi zorunlu olmayan tüm yerlerin kapatılacağını kaydetti.

Bavyera’da 13 milyon kişi yaşıyor.