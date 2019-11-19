Almanya'dan Türkiye'ye yasadışı para transferine operasyon

Almanya'da bu sabah yurtdışına yasadışı para aktarma şüphesiyle 27 kişiye başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda eve ve işyerine baskınlar düzenlendi. Düsseldorf Savcılığı Sözcüsü, paraların 'Hawala Sistemi' yoluyla Türkiye'ye aktarıldığını kaydetti.

Almanya'da bu sabah yurtdışına yasadışı para aktarma şüphesiyle Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ve Düsseldorf kenti merkezli operasyon başlatıldı.

Süddeutsche Zeitung'da yer alan habere göre, 23-61 yaş arası 27 kişiye soruşturmanın açıldığı operasyon kapsamında sabah saatlerinde Kuzey Ren Vestfalya, Hamburg, Berlin, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinin yanı sıra Hollanda'da da toplam 62 işyeri ve eve baskın düzenlendi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Duisburg kentinin, yasadışı para aktarma faaliyetlerinin merkezi olduğu düşünülüyor.

Paraların Alman banka denetim sistemi dışında "Hawala Sistemi" yoluyla aktarıldığı belirtilirken, Türkiye'ye şu ana kadar 200 milyon avrodan fazla paranın aktarıldığı ortaya çıktı.

Operasyonda 850 polisin ve 11 savcılığın görev aldığı kaydedildi.

'BİR TÜRK ŞİRKETİ HAWALA SİSTEMİNİN PARÇASI' İDDİASI

Türkiye’deki büyük bir holdingin parçası olan “değerli maden işleme şirketinin” bu havale sisteminde, şirket içi kayıt yöntemiyle bir paya sahip olduğu ileri sürüldü. Adı açıklanmayan şirketin, iç muhasebe yöntemleriyle büyük miktarda bir parayı Türkiye’ye transfer etmiş olabileceği iddia ediliyor.