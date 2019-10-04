Almanya'dan NATO'yu etkileyecek karar: ABD ile aynı katkıyı verecek

Almanya NATO bütçesine katkıyı artıracağını açıkladı. Almanya Savunma Bakanı, katkı paylarının dağılımıyla ilgili bir reform paketi hazırladıklarını söyledi

Almanya Savunma Annegret Kramp-Karrenbauer, iki Almanya'nın birleşmesinin 29'uncu yıldönümü törenleri vesilesiyle Kiel'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte NATO'nun savunma harcamaları bütçesine daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, bu konuda NATO’daki diğer müttefik ülkelerle birlikte, ödenecek katkı paylarının dağılımıyla ilgili bir reform paketi hazırladıklarını vurguladı.

Savunma Bakanı, 29 Aralık’ta düzenlenecek NATO zirvesinde konunun detaylı bir biçimde ele alınması gerektiğini ekledi.

Alman haber ajansı dpa’nın bildirdiğine göre, Almanya 2020 yılından itibaren NATO’ya ABD’nin katkı payı kadar bir bütçe ayırmayı planlıyor. Böylece ABD’nin mevcut yüzde 22,1 olan NATO bütçesine katkı payı yüzde 15,9’a, Almanya’nın da yüzde 14,8 olan ödeme oranı yüzde 15,9’a çekilecek.