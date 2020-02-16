Almanya'dan Libya açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Münih'teki Libya toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti' dedi.

56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde ana gündem maddesi Libya oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Münih'teki Libya toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti" dedi.

Maas ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin başkanlığında gerçekleştirilen konferansta Berlin zirvesinde alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.

Berlin'de 16 ülkeden üst düzey siyasetçi ve BM'den temsilcileri Almanya'nın öncülüğünde bir araya getiren zirvede, dokuz yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesine yönelik adımlar atılması üzerinde mutabık kalınmıştı.

Heiko Maas’ın, "artık adım adım hayata geçirilmesine odaklanılması gerektiğini" söylediği kararlar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, silah ambargosu kararına sadık kalınması ve iç savaşın tarafları arasındaki müzakarelerin devam ettirilmesi yer alıyor.