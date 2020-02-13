Almanya'dan dikkat çeken Türkiye kararı: Silah satış izni verildi

Alman hükümeti, Türkiye, Katar, BAE ve Mısır'a yeni silah satışı izni verdi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in Almanya'dan yapılan silah satışları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Katar'a 1 Ocak 2020 tarihinden 4 Şubat'a kadar 4 milyon 300 bin euro hacminde yeni silah satışına izin verildiğini açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Alman hükümeti, Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Ancak bu açıklamaya karşın Alman hükümeti silah satışlarına izin verdiği ortaya çıktı.

Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği bilgilere göre satış izinlerinin büyük bir bölümü Katar için verildi. Katar'a 81 bin 400 euro değerinde savaş silahı ve 4 milyon 200 bin euro değerinde de diğer silahlanma malzemesi gönderilmesi planlanıyor. Bu yılın başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 bin 500 euro, Türkiye'ye 18 bin 600 euro, Mısır'a da 4 bin 620 euro değerinde silah ve teçhizat satışı izni çıktı.