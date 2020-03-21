Almanya'da salgına karşı önlemler sıkılaştırıldı

Almanya’da korona ile mücadele kapsamında bazı eyalette ve kentte sokağa çıkmaya sert kısıtlamalar gelirken, Köln'de iki kişiden fazla bir arada olmanın yasaklanacağı bildirildi.

Koronavirüsün hızla yayıldığı ülkelerden olan Almanya'da salgınla mücadeleye ilişkin önlemler sıkılaştırılıyor.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, önlemler kapsamında bazı eyalet ve kentlerde sokağa çıkmaya kısıtlamalar getiren kararlar alındı.

Virüsün ilk ortaya çıktığı güneydeki Bavyera eyaleti önlemlerini en üst seviyeye çıkaran ilk eyalet oldu. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, bugün yaptığı açıklamada 20 Mart gece yarısından itibaren eyalette sokağa çıkma kısıtlamalarının getirileceğini duyurdu.

Buna göre Bavyera'da yaşayanlar sadece zaruri durumlarda evden çıkabilecek. İşe, markete, doktora, eczaneye veya bakıma muhtaç yakınlarına veya hayat arkadaşına gitmek, açık havada tek başına spor yapmak serbest. Bavyera’da ayrıca kafe ve restoranlar da sadece dışarıya servis yapabilecek, geri kalan hizmetlere ise son verilecek.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti de sokağa çıkmaya ilişkin önlemlerini sertleştirdi. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, mesafe çağrılarına rağmen vatandaşların nehir kenarlarında veya kamuya açık alanlarda, parklarda toplandığını tespit ettiklerini söyledi ve bu nedenle önlem amaçlı toplumsal yaşamı kısıtlayıcı tedbirlerin artırılacağı duyurdu. Rheinland-Pfalz’da da kafe ve restoranlar sadece dışarıya servis yapabilecek, böylece evinde yemek yapamayanların sıcak yemek ihtiyacı karşılanabilecek. Eyalette ayrıca beş kişiden itibaren grup olarak toplanma da yasaklandı.

Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann da kamuya açık park ve bahçelerle ile oyun alanlarında toplanmanın, üç kişinden itibaren bir araya gelmenin yasaklandığı duyurdu. Kretschmann, kafe ve restoranların da kapatılacağını söyledi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON ÇARE'

Hessen eyaleti de 21 Mart Cumartesi gününden itibaren sadece beş kişiye kadar grupların dışarda bir araya gelmesinin mümkün olacağını açıkladı. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, olası bir sokağa çıkma yasağı konusunun Pazar günü Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda ele alınacağını ve sokağa çıkma yasağının son çare olarak düşünülebileceğini söyledi.

KÖLN'DE İKİDEN FAZLA KİŞİ BİR ARADA OLAMAYACAK

Eyaletlerindeki uygulamadan bağımsız kimi belediyeler de önlemleri kendi sınırları dahilinde sertleştiriyor. Leverkusen kentinde artık sadece tek kişi olarak dışarı çıkılmasına izin verirken Köln'de ise sokaklarda ikiden fazla kişinin bir arada olmasının yasaklanacağı ve ihlal edenlere müdahale edileceği bildirildi.

Dortmund Belediyesi de dörtten fazla kişinin toplanmasının yasaklandığını açıkladı. Sadece aynı aileden veya aynı evde yaşayanların uygulama dışı kalacağı duyuruldu. Öncesinde de Freiburg kenti gruplar halinde kamuya açık alanlarda toplanmanın Cumartesi gününden itibaren yasaklandığını açıkladı. Bu kentte de aynı aileye mensup kişiler kapsam dışı.