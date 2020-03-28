Almanya'da koronavirüsün tehlikeli olduğunu düşünenlerde artış

Almanya'da yapılan bir ankete göre, üç hafta önceye kıyasla koronavirüsün sağlığı için tehlike olduğunu düşünenler, yüzde 32 artarak yüzde 52 oldu.

Almanya'nın kamu televizyon kanalı ZDF´in yaptığı bir ankete göre Almanya'da üç hafta önceye kıyasla koronavirüsün sağlığı için tehlike olduğunu düşünenler, yüzde 32 artarak yüzde 52 oldu.

Hükümetin koronavirüs krizini yönetim biçiminden memnun olanların oranı yüzde 89'ken, önümüzdeki hafta bir seçim olsa kime oy verirdiniz sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı: CDU/CSU (Hristiyan Demokrat Birliği) yüzde 33, SPD (Sosyal Demokrat Parti) yüzde 15, AfD (Almanya için Seçenek) yüzde 10, Die Linke (Sol Parti) yüzde 8, Yeşiller yüzde 22.

Önceki ankete kıyasla, Liberal Demokrat Parti ve Sol Parti oy oranlarında bir değişiklik yokken, yüzde 7'lik bir artışla en yüksek artışı CDU/CSU'da görüyoruz. Diğer partilerin oranlarında ise düşüş gözlemlendi.

Son eyalet seçimlerinde CDU ve SPD'nin oyları düşerken AfD ve Yeşiller Partisi'nin oyları artmıştı.

Politikacıların da değerlendirildiği ankette, katılımcılar siyasilere +5 ile -5 arasında puan vererek önemli on politikacıyı belirledi. Angela Merkel +2,3 ile ilk sırada yer alırken, Merkel´i sırasıyla Bavyera Başbakanı Markus Söder, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Olaf Scholz, Robert Habeck, Armin Laschet, Annalena Baerbock, Horst Seehofer, Friedrich Merz ve Christian Lindner takip etti.

Özellikle göçmen krizinde itibar kaybeden Angela Merkel ve partisi CDU'nun, kaybettiği itibarı koronavirüs krizinde yaptıkları müdahalelerle biraz olsun geri kazandıkları söylenebilir.

[Alınan önlemlerden memnun olanların genel oranı (solda) ve parti seçmenlerinin memnunum deme oranları]

[Politikacılara +5 ile -5 skalasında verilen puanların ortalaması]