Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'da karnaval sırasında kalabalığın arasına aracıyla dalan bir kişi çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Volkmarsen kentinde düzenlenen bir karnaval yürüyüşü sırasında kalabalığın ortasına bir araç daldı. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Polis sözcüsü, bir aracın karnaval alanına aniden daldığını açıkladı. Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını belirtiyor.

Yerel medya çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Bild gazetesi yaralı sayısını en az 15 olarak verdi.

Almanya, geçen hafta ırkçı saldırılar yaşanmıştı. Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye giren saldırgan ateş açmış, saldırıda beşi Türk dokuz kişi yaşamını yitirmişti.