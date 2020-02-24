Almanya'da karnaval geçidine araç daldı: 30 yaralı

Almanya'da karnaval sırasında bir kişi kalabalığın üzerine aracıyla daldı. Aralarında küçük çocukların da bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Volkmarsen kentinde düzenlenen bir karnaval sırasında kalabalığın ortasına bir araç daldı. Polis tarafından yapılan açıklamada olayda aralarında küçük çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Alman Bild gazetesi ise olay sonrası yaralı sayısının 30'u geçtiğini, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Polis görgü tanıklarının ifadesinin 29 yaşındaki Alman vatandaşı sürücünün kasıtlı olarak aracını kalabalığın üzerine sürdüğü yönünde olduğunu bildirdi.

Almanya'nın Hessen eyaletinin güneyinde bulunan Hanau kentinde geçen hafta ırkçı saldırılar yaşanmıştı. İki ayrı nargile kafeye giren saldırgan ateş açmış, saldırıda beşi Türk dokuz kişi yaşamını yitirmişti.