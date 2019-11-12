Almanya'da IŞİD operasyonu: 2'si Türk 3 kişi gözaltına alındı

Almanya'da IŞİD adına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla 2'si Türk, 3 kişi gözaltına alındı

Alman polisi, IŞİD adına saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, gözaltına alınanlardan 2'sinin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin Almanya’nın Offenbach kentinde bombalı saldırı planı yaptıkları iddia edildi.

Frankfurt Savcısı Nadja Niesen, asıl şüphelinin 24 yaşında Makedon kökenli Alman vatandaşı olduğunu, yanındaki iki kişininse 21 ve 22 yaşlarındaki 2 Türk vatandaşı olduklarını belirtirken, Makedon kökenli Alman şüphelinin internetten silah ve patlayıcı madde satın alma girişimde bulunduğunu kaydetti.

Makedon asıllı Alman vatandaşı olan şüphelinin evinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildiği bildirildi.