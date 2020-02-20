Almanya'da iki ayrı silahlı saldırı: 'Ölenlerin çoğu Türk' iddiası

Almanya'nın Hanau kentinde iki farklı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi öldü, saldırıda 5 kişi de ağır yaralandı. Saldırıda ölenlerin 5'inin Türk kökenli olduğu öne sürüldü.

Almanya'nın Hanau kentinde iki farklı kafeye saldırı düzenlendi.

Hedef alınan kafelerden birinin Türklere ait olduğu ve hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.

Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmet Özay, Almanya'yı sarsan saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Frankfurt yakınlarında bu olay meydana geldi. Eşine az rastlanır bir vahşilikle; önce nargile bara iki kişi gidiyor ve üç kişiyi burada öldürüyor.

Daha sonra bir spor bara, orada da 5 kişiyi arka arkaya öldürüyorlar. Daha sonra üçüncü bir yeri basıyorlar ancak ölü yok. Burada basılan mekanlar Türklere ait; nargile kafe Konyalı bir vatandaşımıza ait. Ölen 8 kişiden de 5'inin Türk kökenli olduğu belirtiliyor.

Büyük bir ihtimalle kafe sahipleriyle bir husumet olduğu söyleniyor. Nargile kafe sahibinin oğlunun doğum gününe katılmak için mekandan ayrıldığı ve bu şekilde saldırıdan kurtulduğu bildiriliyor."

SALDIRGAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hanau polisi, bu sabah sosyal medyadan, saldırganın evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırganın adının Tobias Rathjen olduğu belirlendi. Evde bir cansız bedenin daha bulunduğu kaydedildi.

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Alman medyası, saldırgan Rathjen'in görüntülerini paylaştı.

Geride bir mektup ve video bırakan Rathjen'in mektupta "Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği" yazısının bulunduğu belirtildi. Saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediği ortaya çıktı.