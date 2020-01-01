Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın: 30’dan fazla maymun öldü

Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin içinde bulunan maymun barınağında yaşayan 30’dan fazla hayvan hayatını kaybetti.

Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde çıkan yangında, maymun barınağında yaşayan hayvanların tamamı öldü.

Hayvanat bahçesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan hayvan yok. İnanılmaz bir olay. Gece yarısından kısa bir süre sonra trajedi bizi buldu" denildi. Yangının maymun barınağının hemen yanındaki goril barınağına sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini öne sürülürken, polis yangına bir dilek feneri ya da dilek balonunun hayvanat bahçesinin o bölümüne düşmüş olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı. Yerel medya, yangında 30’dan fazla maymunun öldüğünü bildirdi.

Hayvanat bahçesinde, orangutanlar, şempanzeler, goriller, marmosetler, apolet meyve yarasaları ve kuşlar bulunuyor.