Almanya’da bir Türk vatandaşı polis tarafından öldürüldü

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde polise saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen bir Türk vatandaşı polis tarafından vurularak öldürüldü.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde bir Türk vatandaşı, iddiaya göre dün park halindeki bir polis aracına saldırı girişiminde bulunmasının ardından polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olayın ardından polis tarafından yapılan açıklamada, karakolun önünde park halindeki devriye aracının yanında bulunan polislere 37 yaşındaki bir erkeğin saldırdığı, elindeki cisimle polis aracına vurduğu ve polislere doğru yürüdüğü belirtildi. Polisin açıklamasına göre arkasında bıçak sakladığı fark edilen ve uyarılara karşın saldırıyı sürdüren kişi, 23 yaşındaki komiser adayı bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kimliği açıklanmayan kişinin Gelsenkirchen'de yaşayan bir Türk vatandaşı olduğu, çeşitli şiddet suçları nedeniyle poliste kaydının bulunduğu ancak "terör" suçundan kaydı olmadığı belirtildi. Öldürülen kişinin saldırı sırasında "Allahu Ekber" şeklinde bağırdığı iddiası da polis tarafından doğrulanmadı.