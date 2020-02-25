'Almanya'da aşırı sağcılar yükselişte'

Bir Alman istihbarat yetkilisi, Almanya'da aşırı sağcı tehditlerin yükseldiğini, internetteki 'radikalleşme'nin yanı sıra aşırı sağcılar tarafından yapılan saldırıların arttığını kaydetti.

Alman yetkililer, Hanau kentinde iki ayrı yerde silahlı saldırı düzenleyen ve ölümlere yol açan saldırganın, aşırı sağcı görüşleri savunduğunu gösteren kanıtlar bulduğunu açıkladı.

Amerika’nın Sesi'nden Sirwan Kajjo'nun haberine göre, Alman istihbarat yetkililerinden biri, Perşembe günü yaptığı açıklamada aşırı sağcı tehditlerin yükselişte olduğunu söyledi.

Yetkili, “Bu tehlike internetteki radikalleşme yüzünden hızla artıyor. İnternette çok fazla nefret söylemi var ve çok sayıda kişi bunları görüyor” dedi.

Alman yetkili, “Sorun şu ki, sadece eski aşırı sağcılar değil artık kendi başına hareket eden yeni bir nesil de var” dedi.

Yetkilinin, aşırı sağcılar tarafından yapılan saldırılarda da artış olduğunu söylediği belirtildi.

'550'DEN FAZLA ALMAN ASKERİ AŞIRI SAĞCI HAREKETLERE KARIŞTI'

Öte yandan, Alman medyası aşırı sağcıların Alman emniyet güçleri ve ordu içinde de yer aldıklarını yazıyor.

Basında yer alan haberlere göre 550’den fazla Alman askeri, aşırı sağcı hareketlere karıştı.

Ancak Alman Askeri Karşı İstihbarat Servisi Sözcüsü Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, ordunun Alman güvenlik birimleriyle ve uluslararası ortaklarla işbirliğini arttırarak aşırı sağcılar ve bağlantılarının ortaya çıkarılması konusunda çalışmalarını genişlettiğini savundu.

Sözcü, “250 bin üyesi bulunan Alman ordusunda hiçbir aşırıcıya, özellikle de aşırı sağcılara yer yoktur” dedi.

Aynı yetkili ordunun aşırı sağcıların sızmasını engellemek amacıyla farklı yöntemler kullandığını, bunlar arasında tüm başvuranlar için yıllık olarak yapılan 16 bin güvenlik kontrolu da bulunduğunu söyledi.