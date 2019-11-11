Almanya: Türkiye’nin sınırdışı edeceği kişilerin kimliklerini bilmiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ankara’nın sınır dışı edeceğini duyurduğu 7 Alman uyruklu ‘terörist’in kimliğini henüz bilmediklerini söyledi.

Almanya, Türkiye’nin 14 Kasım’da sınır dışı edeceğini duyurduğu “Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı”nın kimliklerini bilmediğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, sözkonusu kişiler için “IŞİD savaşçısı olduklarını teyit edemiyoruz” dedi.

Bakanlık sözcüsü Alman yetkililerin sözkonusu kişilerin seyahat belgeleri için başvuru yapıldığında kimliklerinin ve geçmişlerinin belirlenmesi için girişimde bulunacaklarını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise bu kişilerin gerçekten Alman vatandaşı olmaları durumunda ülkeye girişlerinin reddedilemeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, IŞİD’lilerin ülkelerine gönderilmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler. Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi" demişti.

