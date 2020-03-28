Almanya test sayısını günde 200 bine çıkarmayı planlıyor

50 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesine rağmen düşük ölüm oranlarıyla dikkat çeken Almanya'da günlük test uygulamasının 200 bine çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

Almanya'da koronavirüs salgını yüzünden nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e, vaka sayısı ise yaklaşık 51 bine ulaştı.

6500'ün üzerinde vakanın iyileştiği ülke, düşük ölüm oranlarıyla dikkat çekerken, Regensburg ve Mainz üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalara göre 20 Mart’tan bu yana salgının yayılma oranı günde yüzde 27’den yüzde 14’e düştü.

Almanya İçişleri Bakanlığı bu nedenle test kapasitesini önümüzdeki haftalarda en yüksek seviyeye çıkarıp günde en az 200 bin test yapılmasını, enfeksiyonlu olduğundan şüphelenenlerin ve testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin de test edilmesini planlıyor.

Salgın sebebiyle Almanya’da yaşayan 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.