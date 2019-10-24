Almanya Savunma Bakanı'ndan Erdoğan'ı çıldırtacak 'saptama'

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinin bazı kesimlerini ilhak ettiğini yani Türkiye'ye kattığını ileri sürünce Berlin karıştı.

Berlin'de en yetkili ağızlardan birinden gelen “Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki bölgeyi ilhak ettiği” iddiası, derin bir şaşkınlık ve endişeye neden oldu.

Başbakan Angela Merkel'in halefi gözüyle bakılan ve halen hem CDU Genel Başkanı hem de Federal Savunma Bakanı olarak görev yapan Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinin bazı kesimlerini ilhak ettiğini (“Annexion”), yani Türkiye'ye kattığını ileri sürünce, Berlin karıştı.

Medyada sık sık adının baş harfleriyle anılan “AKK”nin bu iddiası, hükümet çevresinde ve Silahlı Kuvvetler yönetiminde şaşkınlık, muhalefet partilerinde de tepkiyle karşılandı. Merkel'e yakınlığıyla bilinen Annegret Kramp-Karrenbauer, bu ifadelerinden saatler önce de Suriye'nin kuzeyinde BM gözetiminde bir güvenlik bölgesi oluşturulabileceğini belirterek, bu çerçevede bölgeye gerekirse Alman askerlerinin gönderilebileceğini ima etmişti. Bakanın bu ifadelerine Berlin'deki hükümet ortağı SPD'den sert tepkiler gelmişti.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Erfurt'taki bir askeri birliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, NATO müttefiki Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı olarak bir bölgeyi ilhak ettiğini, o bölgeden insanların kovulduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine, birçok çevre, Alman Savunma Bakanı'nın böylesine duyarlı bir konuda, üstelik NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde, yanlış kavramlar kullanarak ileri geri konuşmasının yaratacağı sonuçlara dikkat çekti.

MERKEL'İN HALEFİ 'AKK', ORTAMI FENA GERDİ

Berlin, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in bu şaşırtıcı çıkışıyla içten içe titrerken, muhalefetteki liberal parti FDP'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu isimlerinden Alexander Graf Lambsdorff, AKK'nin yanlış bilgiler yaydığını ileri sürdü. Lambsdorff, sosyal medyada “Eğer Savunma Bakanı böyle ciddi sorunlarda kendi yetersizliğini gösterirse, bu insanı telaşlandırır” görüşünü dile getirdi.

Yeşiller Partisi'nin de dış ilişkilerdeki etkili ismi Omid Nouripour, bir savunma bakanının özellikle kriz dönemlerinde çok dikkatli ve kesin belirlenmiş ifadelerle kanıt ileri sürmesi gerektiğini hatırlattı. İran asıllı Alman politikacı, AKK'nin Suriye'nin kuzeyine gerektiğinde Alman askeri göndermek istediğini, ancak bunun için aradığı hukuki temelin korkutucu olduğunu da kaydetti.

Alman medyasında yer alan haberlerde ilhakın (Annexion), bir başka ülkeye ait bir bölgenin zorla ve sürekli olarak saldırgan ülkenin sınırları içine dahil edilmesi olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Alman yorumcular, Türk birliklerinin Ankara'nın terör örgütü saydığı Kürt YPG milisleriyle çatışmak üzere Suriye'ye girdiğini, ancak bölgenin sürekli olarak Türkiye'ye dahil edilmesi yolunda bir niyet açıklanmadığını belirttiler. İlhak, geçici olabilecek bir “işgalden” daha ağır bir kavram olarak görülüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu harekatının “işgal” olarak anılması halinde kapıları açacaklarını belirtmiş ve böylece sığınmacıları Avrupa'ya gönderecekleri imasında bulunmuştu.