Almanya Savunma Bakanı, ABD'nin AB'yi İran konusunda tehdit ettiğini doğruladı

Almanya Savunma Bakanı, ABD’nin AB’yi İran'a yeni bir nükleer anlaşma imzalaması için baskı yapmadığı takdirde Avrupa otomotiv sektörüne ek vergi uygulamakla tehdit ettiğine ilişkin haberleri doğruladı.

ABD basınında Başkan Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden (AB) İran'ı yeni bir nükleer anlaşmaya ikna etmek için baskılarını artırmasını talep ettiğini, aksi takdirde AB'nin otomotiv sektörüne ek vergiler uygulamakla tehdit ettiğini iddia etmişti. Sputnik'in haberine göre bu iddia Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından doğrulandı.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, nükleer faaliyetleri konusunda İran'a daha fazla baskı uygulamadığı takdirde ABD'nin Avrupa menşeli otomotiv satışına ek ithalat vergileri getirmekle tehdit ettiğini doğruladı. Bakan, tehdidin tam olarak ne zaman ifade edildiği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Ancak Kramp-Karrenbauer Almanya'nın Washington’un Tahran'a karşı "maksimum baskı" politikasını desteklemeyeceğini söyledi. Alman bakan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İran'la 2015 nükleer anlaşmada "anlaşmazlık mekanizması"nı devreye sokmalarının ise ABD'nin tehdidiyle ilgisi olmadığını savundu.

İran, General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını açıklamıştı. İngiltere, Fransa ve Almanya'ysa İran'ın Nükleer Anlaşma taahhütlerine uymama kararının ardından, anlaşmaya yönelik "anlaşmazlık mekanizması"nı devreye sokmuştu.

Söz konusu hamlenin Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a dönük yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlamasına neden olabileceği belirtiliyor.