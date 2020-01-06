Almanya: İran'ın duyurusu nükleer anlaşmayı otomatikman sonlandırmaz

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın nükleer anlaşmadaki uranyum zenginleştirme sınırlarına uymayacağını duyurmasının anlaşmanın 'otomatik olarak bittiği' anlamına gelmediğini söyledi. Öte yandan Merkel'in Putin'in daveti üzerine 11 Ocak'ta Rusya'ya gideceği açıklandı.

Almanya, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasındaki uranyum zenginleştirme sınırlarına uymayacağını duyurmasının ardından nükleer anlaşmanın "otomatik olarak sona ermediğini" açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İran'ın dün yaptığı duyurunun nükleer anlaşmanın ihlali olduğu ancak bunun anlaşmayı "otomatik olarak sona erdirmediği" ifade edildi.

Bakanlık sözcüsü "Hedefimiz hâlâ anlaşmayı kurtarmak. Bunun için görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın bu adımının anlaşmayı sona erdirmeyle sonuçlanacak bir ilk adım olduğunu söylemiş ve "Kesinlikle İran ile yeniden konuşacağız. Ancak bu duyuru anlaşmaya uygun değil" demişti.

MERKEL RUSYA'YA GİDİYOR

Öte yandan Almanya Şansölyesi Angela Merkel 11 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gidecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Merkel ile Putin ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından tırmanan gerilimin yanısıra Suriye, Libya ve Ukrayna'daki durumu da görüşecek. Merkel'e Dışişleri Bakanı Maas'ın da eşlik edeceği bildirildi.

İRAN DÜN ANLAŞMADAKİ SINIRLANDIRMALARA UYMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İran ABD'nin Cuma günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmadaki uranyum zenginleştirme sınırlandırmalarına uymayacağını duyurmuştu. İran "Nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada beşinci adım olarak, artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz. Bundan sonra İran'ın tüm nükleer çalışmaları kendi teknik ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecektir" açıklaması yapmıştı.

ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekildiği anlaşmada kalan AB ülkelerinin anlaşmayı kurtarma ve İran ile ticareti devam ettirme konusunda yeterli adımı atmadığını belirten İran bir süredir anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak azaltıyordu.

