Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak açıklama: Şiddet bir an önce durdurulmalı

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama geldi.

''Gerilimin azaltılması şu an en önemlisi. Bölgedeki tüm aktörlere sorumluluk bilincinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Irak'taki artan şiddet bir an önce durdurulmalı. Özellikle İran'ı şiddet içeren eylemlerden veya onları desteklemekten kaçınmaya çağırıyoruz. İran'ı Nükleer Anlaşmaya (JCPoA) uygun olmayan her türlü tedbiri geri çekmeye çağırıyoruz" denilen açıklamada saldırının kaynağı ABD'ye yönelik herhangi bir ifade bulunmazken, Irak'ta IŞİD'e yönelik mücadelenin devam edeceği öne sürülerek, ''Bu yüksek bir önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bu bağlamda koalisyonun korunması yüksek öneme sahiptir. O nedenle Irak yetkililerini koalisyona gerekli desteği sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz'' denildi.