Almanya imam yetiştirecek, DİTİB ‘devletin görevi değil’ dedi

Almanya imam yetiştirmek üzere pilot projeye başlıyor. DİTİB’den ise ‘İmamları eğitmek devletin değil dini cemaatlerin vazifesidir’ itirazı geldi. DİTİB camilerindeki imamların maaşları Türkiye tarafından ödeniyor.

Almanya imamların yetiştirmek üzere Osnabrück’te bir pilot proje başlatıyor.

DW Türkçe’nin Neue Osnabrücker Zeitung’dan aktardığına göre, kentte Osnabrück Üniversitesi’nin de desteğiyle bir "İslam koleji” kurulacak. Habere göre hükümet 2020 yılı bütçesinde de ilk kez bu konuya kaynak ayırmayı planlıyor. "İslami cemaatlerin dini personelinin eğitimi için model proje" başlıklı kalem için ayrılan miktarın 400 bin avro olduğu belirtiliyor.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin içinde yer alacağı belirtilen projeye, Yeşiller Partisi’nden destek geldi. Gelişmeyi "Almanya’nın İslam politikasında bir paradigma değişikliği" olarak niteleyen Yeşiller Milletvekili Filiz Polat bu projeyle Almanya’daki din adamlarının mali ve yapısal olarak Türkiye gibi yabancı ülkelerden bağımsızlaşacağını söyledi.

Öte yandan AKP hükümetinin etkisinde olduğu gerekçesiyle eleştirilen ve bazı imamları hakkında casusluk iddiası da gündeme gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) ise projeye ilginç bir itiraz geldi.

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, "İmamları eğitmek devletin değil dini cemaatlerin vazifesidir" dedi.

DİTİB'in Almanya'da bine yakın camisi var ve bu camilerdeki imamların büyük kısmı Türkiye'den atanıyor. Ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen imamların maaşları da Türkiye tarafından ödeniyor.

Almanya'da Münster, Tübingen, Osnabrück, Gießen, Erlangen-Nürnberg, Berlin Humboldt üniversitelerinde İslam ilahiyatı enstitüleri olsa da bu bölümlerden mezun olan kişiler imam olarak görev yapamıyor. Zira üniversitelerde imamlığın nasıl yapılacağına dair pratik bilgiler verilmiyor, bunun için ek bir eğitime ihtiyaç duyuluyor.

