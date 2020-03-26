Almanya fazla test yaparak ölümleri azaltıyor

Koronavirüs vakalarında ölüm oranı en düşük ülke olan Almanya, haftada 120 bin test yapıyor.

Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı en düşük fatalite hızı (hastalar arasında ölenlerin oranı) Almanya’da.

Hız Fransa’da yüzde 5,0, İspanya’da yüzde 6,8, İtalya’da yüzde 9,9 iken, Almanya’da yalnızca yüzde 0,5. (1)

Uzmanlar bu durumun Almanya’nın çok test yapma yeteneğine bağlı olduğunu belirtiyorlar.

Almanya Şubat sonundan beri haftada 120.000 test yapıyor. Böylece vakaları erken saptayarak izole etmesi ve hastalığın yayılmasını önlemesi mümkün oluyor. (2)

Bizde ise 25 Mart günü 5.035 test yapıldı ve yapılan toplam test sayısı da 30.000 kadar.

1-https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/2...

2-https://www.npr.org/2020/03/25/820595489/why-germanys-coronavirus-death-...



