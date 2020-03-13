Almanya Ekonomi Bakanı: Bazı şirketler kamulaştırılabilir

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda olan bazı stratejik önemdeki şirketlerin kamulaştırılabileceğini ancak geniş çaplı bir kamulaştırma öngörmediğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Der Spiegel’e verdiği demeçte yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan stratejik önemdeki bazı şirketlerin kamulaştırılabileceğini söyledi. Altmaier salgın nedeniyle geniş çaplı bir kamulaştırılmayı ise öngörmediğini belirtti.

İLAÇ FABRİKALARININ AVRUPA'YA DÖNMESİ İÇİN DESTEK

Alman Bakan, bugün Der Spiegel’de yayımlanan söyleşisinde, Asya’dan ithalata bağımlı bazı ilaç şirketlerine üretim tesislerini yeniden Avrupa’da kurmaları için destek vermek istediklerini söyledi.

Altmaier iflas başvurularına ve küresel tedarik zincirinde sorunlara yol açan koronavirüs salgınından zarar gören stratejik önemdeki şirketlere destek seçeneklerinden birinin de kamulaştırma olabileceğini belirtti.

Alman bakan “Ulusal egemenliği geri kazanmak için tek taraflı bağımlılıkları azaltmak en doğru fikir” dedi.

Altmaier ayrıca ilaç üretimi için ortak bir Avrupa projesi hayal ettiğini belirtti ve salgın nedeniyle çok sayıda kamulaştırma öngörmediğini de sözlerine ekledi.