Almanya Çeçen komutanın ölümü nedeniyle iki Rus diplomatı sınır dışı etti

Almanya'da Ağustos ayında öldürülen 'Çeçen komutan' Khangoshvili'nin Rus istihbarat örgütleri tarafından öldürüldüğü iddialarının ardından, Rusya'nın Berlin büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı sınır dışı edildi. Rusya, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin "Çeçen komutan Khangoshvili'nin öldürülmesine yönelik soruşturmada katkıda bulunmadığı" gerekçesiyle Rusya'nın Berlin büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatın sınırdışı edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Almanya'nın kararını eleştirerek, söz konusu kararın "temelsiz ve nahoş" olduğunu ve Rusya'yı misilleme niteliğinde kararlara zorladığını belirtti.

Almanya Başsavcılığı, söz konusu suikastin arkasında "Rusya'nın parmağı" olduğuna yönelik delile sahip olduklarını öne sürdü.

Der Spiegel gazetesinde yayımlanan bir haberde, 2013 yılında Moskova'da bir Rus işadamını öldüren Vadim Krasikov'un söz konusu suikastte baş şüpheli olduğunun ortaya çıkmasının ardından Karlsruhe başsavcılığının soruşturmayı devraldığını kaydedilmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman medyası konuya ilişkin abartılı haberler yapıyor, ancak bu, Rusya'nın olayda parmağı olduğu anlamına gelmez" diye konuştu.

Gürcistan vatandaşı olan Khangoshvili, Ağustos ayının sonunda Berlin'de öldürülmüştü.