Almanya Blankenburg’da patlama: En az 25 yaralı

Blankenburg’da gerçekleşen patlama sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Bu sabah yerel saate göre 8.55’te Almanya’nın Blankenburg kasabasında patlama gerçekleşti. Yerel polis kuvvetlerinin aktardığına göre ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Bertolt Brecht Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından polis yakındaki 5 katlı bir binayı ve bir anaokulunu tahliye etmeye başladı.

Patlamanın sebebi hala bilinmiyor.