Almanya Blankenburg’da patlama: En az 25 yaralı

Blankenburg’da gerçekleşen patlama sonucu en az 25 kişi yaralandı.
soL - Dış Haberler
Cuma, 13 Aralık 2019 12:27

Bu sabah yerel saate göre 8.55’te Almanya’nın Blankenburg kasabasında patlama gerçekleşti. Yerel polis kuvvetlerinin aktardığına göre ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Bertolt Brecht Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından polis yakındaki 5 katlı bir binayı ve bir anaokulunu tahliye etmeye başladı.

Patlamanın sebebi hala bilinmiyor.

 