Almanya ABD’nin Kuzey Akımı 2 yaptırımlarını reddeceğini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin açıkladığı Kuzey Akımı 2 yaptırımlarına yönelik ‘Her türlü dış güçlerin müdahalesini ve yaptırımlarını reddediyoruz’ dedi.

ABD’nin 2020 Milli Savunma Kararları kapsamına Kuzey Akımı 2 projesini de dahil etmesi üzerine Almanya’dan tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin yeni yaptırım planlarına yönelik “Avrupa enerji politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Avrupa'da belirlenir. Herhangi bir dış müdahaleyi ve dış güçlerin yaptırımlarını reddediyoruz” dedi.

ABD’nin Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin kararlaştırdığı 2020 savunma bütçesine göre “Rusya’ın fonlanması” sayılabilecek davranışlara yönelik yaptırımlar ön görülürken hazırlanan yasa taslağında Türk Akımı ve Kuzey Akımı 2 gaz hattı projeleri doğrudan hedef gösterildi.

Tasarı ABD Başkanı tarafından onaylanmayı bekliyor.

TRUMP 'ALMANYA RUSYA’NIN ESİRİ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl düzenlenen NATO zirvesinde Almanya’nın Rusya’yla yaptığı sıvı doğal gaz (LNG) hattı projelerinin Almanya’yı “Rusya’nın esiri” haline getirdiğini söylemişti.

Kuzey Akımı 2 olarak adlandırılan 1300 km uzunluğundaki boru hattı Rusya’dan Almanya’ya doğrudan gaz nakli yapacak olan ikinci hat. Kuzey Akımı 2 ile beraber Rusya’nın Almanya’ya gaz ihracı ikiye katlanmış olacak.