Alman komedyen 'Erdoğan şiiri' için AYM'ye başvurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik okuduğu şiirinin bir bölümü hakaret içerdiği gerekçesiyle yasaklanan Alman komedyen Böhmermann, kısmi yasağın sanat ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Alman komedyen Jan Böhmermann yaklaşık üç buçuk yıl önce televizyonda canlı yayında okuduğu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içeren şiirin bir bölümünün yasaklanması hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili haberi üzerine mahkeme sözcüsü başvurunun Ağustos ayında yapıldığını açıkladı. Sözcü, mahkemenin kararını ne zaman vereceğinin ise belli olmadığını belirtti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2018 yılı Mayıs ayında aldığı kararla şiirin belirli bölümlerinin hakaret içermesi nedeniyle yeniden yayınlanmasını yasaklamış, karara temyiz yolunu kapatmıştı. Böhmermann'ın temyiz yolunun kapatılmasına karşı başvurduğu Karlsruhe'deki Federal Yargıtay Böhmermann'ın başvurusunu geri çevirerek Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını onamıştı. Mahkeme, 24 dizeli şiirin ağır hakaret ve cinsel ima içeren 18 dizesi üzerindeki yasağın sürdürülmesine hükmetmişti.

Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, bu kararların anayasa ile koruma altında olan sanat ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu. Mahkemelerin daha önceki kararlarında "devlet politikasına ilişkin düşüncelerin oynadığı rolün oldukça açık” olduğunu kaydeden Schertz, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin düşmanlarına karşı sanat özgürlüğünün bir savunma aracı olduğu belirtti.