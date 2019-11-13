Alman iç ve dış istihbaratından ortak casus okulu

Alman iç ve dış istihbaratı ortak casus okulu kurdu.

Berlin'de ajan yetiştirecek yeni bir okul açıldı.

Alman istihbaratı, başkentteki bu okulla iç ve dış istihbarat birimlerinin eğitim harcamalarını azaltmayı hedeflediği belirtildi.

İstihbarat Servisi Eğitim Merkezi'nin (ZNAF) yaklaşık 700 öğrenciye, gizli gözlem yapma, hukuk, sorgu teknikleri, siber saldırılarla mücadele ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda eğitim vereceği kaydedildi.

Euronews'te yer alan habere göre, Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) ve iç güvenlikten sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) arasında iş birliğini güçlendirme ve iletişimi artırma da okulun hedefleri arasında. Geçmişte iki kurumun bazı dosyalar hakkındaki bilgileri birbirleri ile paylaşmadığı ortaya çıkmıştı.

Lise veya üniversite mezunlarına açık olan okul, dış istihbarat teşkilatı BND'nin bu yılın başında açılan yeni merkez binasında yer alıyor.