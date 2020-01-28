Alman hükümetine 'Erdoğan sonrası için Gülen'le ilişkileri sıcak tutma' suçlaması

Sol Parti, Alman hükümetini 'Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tutmak ve cemaatin elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle' suçladı.

Almanya'da Sol Parti, hükümetle Gülen cemaati arasındaki ilişkilere dair verdiği soru önergesine aldığı yanıtı eleştirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Sol Parti Meclis Grubu'nun iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "Alman federal hükümeti ile Gülen hareketi arasındaki temas ve işbirliğine yönelik soruya, istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle yanıt veriliyorsa benim için alarm çanları çalıyor demektir" dedi. Jelpke, soruya verilen yanıtın Gülen cemaatiyle özellikle de istihbarat düzleminde temasların gerçekleştiği izlenimi doğurduğunu kaydetti.

"Alman hükümetinin Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tuttuğu" gibi güçlü bir görünüm olduğunu söyleyen Jelpke, "O zamana kadar Alman istihbarat birimleri, bu hareketin on yıllar boyunca Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor" dedi. Jelpke, "Gülencilerin Türkiye'de yıllar boyunca karıştıkları suçlar göz önünde bulundurulduğunda, bu gruba siyasi olarak özel destek vermek için bir neden yoktur" diye konuştu.