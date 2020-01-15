Alman hükümeti, Serrac ve Hafter'in katılımından emin değil

Almanya hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, haftasonu yapılacak Libya konulu Berlin Konferansı'na davet edilen Serrac ve Hafter'in katılımı konusunda kesin bir şey söylemeyeceğini açıkladı.

Almanya hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, Berlin'de 19 Ocak'ta toplanacak Libya konferansına davet edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in katılımı konusunda net bir şey söyleyemeyeceğini açıkladı.

Bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada Demmer "İkisi de davet edildi. Katılımları hakkında kesin bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Demmer, Berlin Konferansı'nın BM gözetiminde yapılacak müzakere sürecinin başlangıcı olacağını söyledi.

Almanya hükümetinin basın servisinden dün yapılan açıklamada konferansa Rusya, ABD, Çin, İtalya, Fransa, Türkiye, Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti ile BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden temsilcilerin katılacağı duyurulmuştu.

